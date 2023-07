Call of Duty: Modern Warfare II: Zwei Hip-Hop-Legenden ziehen aufs Schlachtfeld

Mit Snoop Dogg und Nicki Minaj wird es zwei neue prominente Operatoren für Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone geben.

Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone werden in Season 5 um zwei neue prominente Operatoren erweitert.

So werden Hip-Hop-Ikone Snoop Dogg und Nicki Minaj bald ihren Weg aufs Schlachtfeld finden. Damit soll 50 Jahren Hip Hop-Kultur Tribut gezollt werden, so die Verantwortlichen.

Neben den neuen Operatoren wird es in der neuen Season übrigens ein Event zur Enthüllung des neuesten Teils der Shooter-Reihe, Call of Duty: Modern Warfare III, geben. Einen umfangreicheren Einblick in die Season erhaltet ihr im offiziellen Trailer.