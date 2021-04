Destiny 2: Nightfall-Strike nicht für alle Spieler kostenlos

Mit Proving Ground veröffentlichte Bungie vor Kurzem den ersten Strike für Destiny 2 seit Beyond Light. Trotz dessen, dass der Strike Teil der Season of the Chosen ist, ist dieser für alle Spieler kostenlos spielbar. Unglücklicherweise trifft das auf die Nightfall-Version des Strikes nicht zu.

Zuvor war die Nightfall-Version fälschlicherweise als kostenloser Teil der Season deklariert worden, was nun vom Publisher berichtigt wurde. Um Proving Grounds Nightfall spielen zu können, benötigen Destiny 2-Spieler die Erweiterung Beyond Light und den Season of the Chosen Pass.

On the Season of the Chosen calendar, Proving Grounds Nightfall was listed as Free to All Players. This is incorrect, and players must own Beyond Light and the Season of the Chosen Season Pass to access this Nightfall.

The calendar will be updated to reflect this.

— Bungie Help (@BungieHelp) March 31, 2021