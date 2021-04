Destiny 2: Season 14 bringt Transmog-System

Autor:, in / Destiny 2

Am 11. Mai startet Season 14 von Destiny 2. Mit im Gepäck das von vielen Fans schon lange gewünschte Transmog-Feature, welches es Spielern erlaubt, ihre verschiedenen Rüstungsteile optisch umzuwandeln und in Einklang zu bringen.

Doch leichter gesagt als getan. Denn um das Transmog-System, welches in Destiny 2 auf den Namen Rüstungssynthese hört, in Anspruch nehmen zu können, gilt es einige Schritte zu unternehmen und zahlreiche Details zu beachten.

Zu Anfang müssen Feinde besiegt werden, um Synthetikfäden zu erhalten. Die Synthetikfäden werden anschließend für Beutezüge wie beispielsweise Raids, PvP-Matches, Strikes oder Gambit ausgegeben, um Synthetikstränge zu verdienen.

Diese können anschließend beim Weber im Turm in Synthetikgewebe umgewandelt werden, mit welchem freigeschaltete Rüstungsteile der Stufe Legendär oder niedriger in ein universelles Rüstungsornament umgewandelt werden können.

Pro Season ist es möglich zehn Einheiten Synthetikgewebe zu verdienen. In Season 14 wird diese Beschränkung einmalig auf 20 Einheiten pro Charakter angehoben, was den Kosten für die Umwandlung von vier kompletten Rüstungssets oder 20 einzelnen Rüstungsteilen entspricht.

Wer nicht bereit ist so viel Arbeit in den Erhalt von Synthetikgewebe zu stecken, kann alternativ über das Everversum sogenannte Synthetikgewebe-Vorlagen als Token für Silber erwerben. Ein Token kostet 300 Silber, Fünf schlagen mit 1000 Silber zu Buche, was umgerechnet etwa 10 € entspricht.