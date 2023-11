Destiny 2: Starterpaket nach Kritik entfernt

Mit dem Beginn der neuen Season in Destiny 2 brachte Bungie auch ein Starterpaket heraus, was insbesondere neuen Spielern auf die Sprünge helfen sollte.

Im 15,- Dollar teuren Paket enthalten sind:

Exotische Waffen:

Verbrauchsgegenstände:

Ausrüstung:

Doch es hagelte mächtig Kritik an dem Paket aus der Destiny-Community. Manche bezeichneten es sogar als „Pay-to Win“.

Die Stimmen aus der Community wurden offenbar so laut, dass Bungie den Verkauf des Pakets gestoppt hat. So ist es auf Steam beispielsweise nicht mehr erhältlich.

Kürzlich gab der Entwickler bekannt, dass sich das neue Jahreskapitel „Die finale Form“ um mehrere Monate verschoben hat.

In einem Statement zum Starterpaket sagte Bungie auf Reddit:

„Hallo zusammen, wir haben gestern Season of the Wish gestartet und haben die Konversation darüber verfolgt, was euch gefallen hat und was nicht. Wir fangen mit dem Starter Pack an, das keine Freude macht.“

„Deshalb haben wir es aus den Stores zurückgezogen.“

„Wir haben eure Bedenken gehört und sind uns einig, dass es andere Teile von Destiny 2 gibt, in die neue Spieler zuerst eintauchen sollten, bevor sie sich auf die Jagd nach diesen exotischen Waffen, Kosmetika und Upgrade-Materialien machen.“