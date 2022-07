Digimon Survive: Launch-Trailer zum abenteuerlichen Schulausflug

In Digimon Survive verirrt sich eine von Takuma Momozuka angeführte Gruppe von Teenagern bei einem Campingausflug mit der Schule. Sie werden in eine seltsame neue Welt mit wilden Gegnern und neuen Verbündeten transportiert. Auf ihrem Weg zurück nach Hause erleben sie eine spannende Geschichte und treten in rundenbasierten Kämpfen an.

Einen Tag vor der Veröffentlichung zeigt Bandai Namco Entertainment den Launch-Trailer zum Rollenspiel.

Dazu hatten wir erst gestern über die Karma-Werte im Spiel und seine Arten berichtet.