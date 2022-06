Digimon Survive: Release-Termin und Vorbesteller-Bonus im neuen Trailer

Endlich können sich Fans einen (hoffentlich endgültigen) Release-Termin zu Digimon Survive in den Kalender eintragen.

Nachdem Produzent Kazumasa Habu bereits im April in einer Nachricht an die Fans einen ganz ähnlichen Termin genannt hatte, zeigt nun der aktuelle Trailer mit dem 29. Juli den Tag für die Veröffentlichung des taktischen Rollenspiels auf Xbox One an.

Die physische Vorbestellung für das Spiel ist ab sofort möglich. Wer Digimon Survive zwischen der Veröffentlichung und dem ersten Monat des Spiels digital kauft, erhält die Bonusinhalte „Guilmon“ und „HP Support Equipment“