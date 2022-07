Digimon Survive: Weltkarte hilft bei der Erkundung

Autor:, in / Digimon Survive

Wie wir bereits berichtet haben, hat Bandai Namco Europe einen neuen Trailer zu Digimon Survive veröffentlicht, in dem Spielerinnen und Spieler den bisher größten Einblick in den kommenden Hybrid aus Visual Novel und taktischem RPG erhalten.

Falls ihr den Trailer verpasst habt, gibt es das Video noch einmal hier zu sehen:

Im Spiel erkundet ihr eine mysteriöse, aber gefährliche Welt, navigiert zwischen Begegnungen mit Freunden und Feinden, entdeckt Glitches und Hinweise und nehmt an spannenden Kämpfen teil.

Die Weltkarte hilft den Spielerinnen und Spielern ihre Umgebung zu erkunden, wobei es viele wichtige Interaktionen zwischen Takuma, seinen Freundinnen und Freunden und ihren Digimons gibt. Entscheidungen werden wichtig sein, da sie nicht nur die Geschichte und das Schicksal einiger Charaktere beeinflussen können, sondern auch die Entwicklung einiger Digimon.

Interaktionen werden sich auch während des Kampfes als nützlich erweisen, da die Spielerinnen und Spieler ihre Digimon ermutigen können, um ihnen Boosts und Vorteile zu geben und versuchen können, mit gegnerischen Digimons zu sprechen, um sie für ihr Team zu rekrutieren.

Während dieser Kämpfe wird die Positionierung wichtig sein, um sich einen Vorteil zu verschaffen, sowie die Verwendung von Gegenständen und Fähigkeiten. Schließlich werden Digivolutions eine wichtige Rolle spielen, indem sie den Digimons starke Boosts geben und das Blatt in den Kämpfen wenden.

Digimon Survive erscheint am 29. Juli 2022 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Das Spiel ist mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S kompatibel.