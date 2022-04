Digimon Survive: Neuer Release-Termin verkündet

Autor:, in / Digimon Survive

Fans warten sehnsüchtig auf Neuigkeiten zum Rollenspiel Digimon Survive. Bisher wurde das Spiel, das 2018 angekündigt wurde, mehrmals nach hinten verschoben.

Jetzt meldet sich Produzent Kazumasa Habu mit guten Neuigkeiten zurück.

Digimon Survive wird am 28. Juli 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen.