Digital Showcase 2022: Assemble erstmals mit eigenem Spotlight

Publisher Assemble Entertainment enthüllt seinen ersten MIX Showcase während des digitalen Indie-Events MIX Next 2022! Zusammen mit anderen bekannten Indie-Publishern wie Raw Fury und Akupara Games nimmt Assemble Entertainment am Publisher Spotlight des MIX Next 2022-Festivals teil, einem Event, das Indie-Spiele aus der ganzen Welt zelebriert.

Während des Showcases geben die Entwickler bei DigiTales den Spielern einen Einblick in das neu enthüllte Sci-Fi-Detektivspiel Between Horizons. Between Horizons ist ein modernes 2.5D-Pixelart-Abenteuer mit einer komplexen und verzweigten Erzählstruktur in einer halboffenen Welt. Dank der Expertise, die das Team von DigiTales mit ihrem Erstlingswerk und Überraschungshit Lacuna gewinnen konnte, stehen den Spielerinnen und Spielern multiple Lösungsansätze für das Knacken komplexer Fälle zur Verfügung.

Darüber hinaus sprechen die Entwickler bei BUNTSPECHT.GAMES während des Showcases über ihr erstes Story Adventure Fall Of Porcupine. Fall of Porcupine ist ein Story Adventure, das eindrucksvoll den Zusammenprall von Arbeit und Alltag thematisiert – ein Sinnbild für ein ungesundes Gesundheitssystem. Der kostenlose Prolog von Fall of Porcupine ist bereits auf Steam, GOG, Nintendo Switch, Playstation 4|5 und Xbox One/Xbox Series X|S erhältlich.

Weitere Inhalte des Showcases sind spannende kommende Indie-Veröffentlichungen wie Mira and the Legend of the Djinns, Verne: The Shape Of Fantasy, Moviehouse, Bound By Blades, Super Catboy und der neu angekündigte Nintendo Switch-Release von Orbital Bullet am 10. November.