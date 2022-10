Digital Showcase 2022: Age of Empires Live-Stream zum 25. Geburtstag – UPDATE

Autor:, in / Digital Showcase 2022

Schaltet um 19:00 Uhr den Live-Stream zum 25. Geburtstag von Age of Empires ein.

Die Echtzeit-Strategiespielreihe Age of Empires wird 25 Jahre alt. Das Xbox Game Studio Worlds Edge feiert das Jubiläum mit einem Live-Stream, den ihr ab 19:00 Uhr hier mitverfolgen könnt.

Während der Übertragung könnte auch eine Xbox-Version zu Age of Empires II Definitive Edition angekündigt werden. Wie bereits heute Mittag berichtet, erhielt das Spiel eine PEGI-Alterseinstufung für Xbox Series X|S und Xbox One.



Update: Age of Empires II: Definitive Edition erscheint für Xbox am 31. Januar 2023, Age of Empires IV wird später im Jahr auf die Konsolen kommen.