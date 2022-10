Rocksteady Studios: Mitbegründer verlassen das Studio

David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games, teilt in einem Brief mit, dass Sefton Hill und Jamie Walker das Studio Rocksteady zum Jahresende verlassen werden.

Hill und Walker kommen in dem Schreiben selbst zu Wort: „Unsere Entscheidung Rocksteady zu verlassen war gelinde gesagt emotional! Vom Tag der Gründung der Firma im Jahr 2004 bis heute war Rocksteady unser Leben und unsere Seele.“

„Aber es gibt etwas ganz besonderes über Rocksteady, das über die Spiele die wir machen, hinausgeht, und jeder, der hier arbeitet, spürt das. Es sind die unglaublichen Momente, die wir über die Jahre geteilt haben, die Freunschaften, die geschlossen wurden, und die Fürsorge, die dieses Team füreinander hat, was diese unvergessliche Reise so besonders gemacht haben. Wir glauben, dass die Leute ihre Rocksteady T-Shirts mit Stolz tragen, weil wir so miteinander umgehen und weil es sich so anfühlt hier zu sein. Wir möchten dem Team danken, für seine harte Arbeit und allem was es dazu beiträgt, um dies zu so einem großartigen Ort zu machen.“