Rocksteady Studios: Entwickelte einst ein Multiplayer-Spiel laut Bericht

Rocksteady hat laut einem Bericht vor Suicide Squad: Kill the Justice League an einem Multiplayer-Spiel gearbeitet.

Nach dem Release von Batman Arkham Knight im Jahr 2015 hat Rocksteady neben Batman: Arkham VR an einem unbekannten Multiplayer-Spiel gearbeitet. Das geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor.

Laut Quellen, die die Pläne des Studios der letzten zehn Jahre kennen will, soll dieses Multiplayer-Spiel auf einer originalen IP basiert haben.

Warner Bros. Montreal, bekannt für Batman: Arkham Origins and Gotham Knights, soll Ende 2016 die Arbeiten an einem Suicide Squad-Spiel eingestellt haben. Später bot man es Rocksteady an, die daraus Kill the Justice League entwickelten.

Dem Bericht zufolge bot man Rocksteady auch nie an ein Spiel zu Superman zu entwickelten, geschweige haben sie an einem solchen Spiel gearbeitet.