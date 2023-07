DreamWorks All-Star Kart Racing: Shrek nach 12 Jahren wieder auf der Konsole

Zuletzt erlebte Shrek auf der Xbox 360 seine Abenteuer, nun kehrt der Oger aus der beliebten Filmreihe erstmals wieder auf die Konsole zurück – nach 12 Jahren Abstinenz. Sein Comeback feiert Shrek in DreamWorks All-Star Kart Racing von Bamtang Games und Gamemill Entertainment.

Neben Shrek erwarten euch im DreamWorks All-Star Kart Racing natürlich zahlreiche weitere ikonische Charaktere, etwa aus den Universen von Trolls, Kung Fu Panda, Boss Baby, Madagascar, Drachenzähmen leicht gemacht, Der gestiefelte Kater und The Bad Guys.

Shrek wird laut der Macher zu den 20 spielbaren Charakteren im Game gehören, ebenso wie etwa Po und Tigress, das Boss Baby, der gestiefelte Kater und Hiccup und Astrid. Die treten in irren und meist farbenfrohen Rennen an bekannten Orten aus den vertretenen Franchises gegeneinander an.

Einen Release-Termin gibt es für DreamWorks All-Star Kart Racing noch nicht. Wenn es dann erscheint, könnt ihr es auf der Xbox Series X|S, der Xbox One, dem PC, der PlayStation 5, der PlayStation 4 und der Nintendo Switch zocken.