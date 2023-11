DreamWorks All-Star Kart Racing: Fantastische Rennen an kultigen Orten freigegeben

Macht euch startbereit! DreamWorks All-Star Kart Racing wird heute von GameMill Entertainment in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam veröffentlicht.

Spieler können allein oder mit Freunden mit ihren Lieblings-DreamWorks Animation-Charakteren in fantastischen Rennen an kultigen Orten antreten.

Zwanzig der größten DreamWorks Animation-Legenden übernehmen das Steuer in DreamWorks All-Star Kart Racing! Die Spieler schalten, springen und driften mit hoher Geschwindigkeit über eine Vielzahl an fantasievollen Strecken, die von DreamWorks Animationsfilmen inspiriert wurden. Sie können in lustiger und witziger Action für Spieler aller Altersgruppen im Solo-, Online-Multiplayer- und lokalen Split-Screen-Modus an der Konkurrenz vorbeirasen.

Key Features

All-Star Racing Roster: Die Rennfahrer können mit 20 beliebten DreamWorks Animation-Charakteren auf die Rennstrecke gehen, darunter Shrek, Po, Tigress, Megamind, der gestiefelte Kater, Hicks, Astrid und viele mehr!

Die Rennfahrer können mit 20 beliebten DreamWorks Animation-Charakteren auf die Rennstrecke gehen, darunter Shrek, Po, Tigress, Megamind, der gestiefelte Kater, Hicks, Astrid und viele mehr! 20 fantastische Karts: Jede Figur hat ihr eigenes, einzigartig gestaltetes Kart zum Rennen. Mit Hunderten von anpassbaren Teilen und Zubehörkombinationen können die Spieler jedem Fahrzeug ihren eigenen Stempel aufdrücken.

Jede Figur hat ihr eigenes, einzigartig gestaltetes Kart zum Rennen. Mit Hunderten von anpassbaren Teilen und Zubehörkombinationen können die Spieler jedem Fahrzeug ihren eigenen Stempel aufdrücken. Rennen durch ikonische Orte: Die Spieler werden in fantastische Welten entführt und inspiriert sind aus Schauplätzen beliebten DreamWorks-Animationsfilmen, darunter das Königreich Weit Weit Weg aus Shrek, Bergen Town aus Trolls, das Geisterreich aus Kung Fu Panda, Baby Corp aus The Boss Baby, New York City Zoo aus Madagascar und viele mehr!

Die Spieler werden in fantastische Welten entführt und inspiriert sind aus Schauplätzen beliebten DreamWorks-Animationsfilmen, darunter das Königreich Weit Weit Weg aus Shrek, Bergen Town aus Trolls, das Geisterreich aus Kung Fu Panda, Baby Corp aus The Boss Baby, New York City Zoo aus Madagascar und viele mehr! Entfessle die Macht der magischen Pfade: Die Spieler können magische Schalter auf der Strecke drücken, um versteckte Abkürzungen freizulegen. Sie können diese magischen Pfade verlängern, indem sie weitere Schalter in der Reihe treffen!

Die Spieler können magische Schalter auf der Strecke drücken, um versteckte Abkürzungen freizulegen. Sie können diese magischen Pfade verlängern, indem sie weitere Schalter in der Reihe treffen! Trolls schließen sich der Crew an: Poppy, Branch, Barb, Cooper und mehr aus der bunten Welt der Trolls von DreamWorks Animation sind die melodischen Gastgeber der Spieler für jedes Rennen und helfen mit ihrem Power-Up-Potenzial. Die Spieler können im Spiel Trolls einsammeln und besondere Überraschungen erleben!

Poppy, Branch, Barb, Cooper und mehr aus der bunten Welt der Trolls von DreamWorks Animation sind die melodischen Gastgeber der Spieler für jedes Rennen und helfen mit ihrem Power-Up-Potenzial. Die Spieler können im Spiel Trolls einsammeln und besondere Überraschungen erleben! Spiele eine Vielzahl von Spielmodi: Die Spieler können in den Spielmodi „Freies Rennen“, „Pokal“, „Herausforderung“ oder „Zeitfahren“ mitfiebern und sich mit ihrer Familie und ihren Freunden im Online-Mehrspielermodus mit acht Spielern und im lokalen Mehrspielermodus mit vier Spielern auf dem geteilten Bildschirm messen.

DreamWorks All-Star Kart Racing ist ab sofort für 39,99€ erhältlich. Ebenfalls ab heute erhältlich ist die Digital Deluxe Edition des Spiels für 49,99€, die das komplette Basisspiel plus exklusive Inhalte enthält, darunter:

Zwei exklusive spielbare Charaktere: Wolf aus Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch Meister Oogway aus Kung Fu Panda

Zwei exklusive, von den Charakteren inspirierte, spielbare Kart-Chassis: 1 für Wolf aus Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch 1 für Meister Oogway aus Kung Fu Panda

Jedes exklusive Kart-Chassis verfügt über 36 Anpassungsmöglichkeiten: 6 Kart-Design-Optionen 6 Motor-Optionen 6 Optionen für das Raddesign 6 Spoiler-Optionen



Das „DreamWorks All-Star Kart Racing: Rally Pack“ kann auch separat erworben werden.

DreamWorks All-Star Kart Racing wird von GameMill Entertainment veröffentlicht und von Bamtang Games in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms entwickelt.