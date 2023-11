Far Cry 6: Keine weiteren Updates mehr

Autor:, in / Far Cry 6

Für Far Cry 6 wird es keine weiteren Updates mehr geben, wie der Entwickler jetzt mitteilte.

Ubisoft hat Spieler von Far Cry 6 darüber informiert, dass es keine weiteren Updates mehr für das Open World-Actionspiel geben wird.

Spieler können aber weiterhin ihre „Abenteuer in Yara ohne Unterbrechung der Online-Dienste fortsetzen“

Far Cry 6 erschien im Oktober 2021, also vor mehr als zwei Jahren für Xbox-Konsolen. Neben dem Hauptspiel wurden auch drei Erweiterungen, in denen es ein Wiedersehen mit drei Lieblingsschurken der Reihe gab.