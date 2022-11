Far Cry 6: Kostenlose Testversion angekündigt

Autor:, in / Far Cry 6

Ubisoft kündigt an, dass Far Cry 6 ab sofort eine kostenlose Testversion auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store anbieten wird.

Spielerinnen und Spieler können die Region Isla Santuario erkunden und diejenigen, die ihren Kampf für die Freiheit fortsetzen wollen, behalten ihren Spielfortschritt und erhalten Rabatte auf das Spiel, den Season Pass und DLC-Inhalte.

Aktuell gibt es Far Cry 6 für 23,09 EUR im Microsoft Store. Wer möchte, kann sich auch das Far Cry Anthology Bundle kaufen, dabei gibt es Far Cry 3: Classic, Far Cry 4, Far Cry 5 und Far Cry 6 in einem Paket. Alles zusammen aktuell für nur 53,99 EUR im Angebot.