Far Cry 6: 90 Millionen Spieler zum 20-jährigen Jubiläum

Far Cry feiert 20-jähriges Jubiläum. Seit dem Debüt von Far Cry hat die Serie inzwischen über 90 Millionen Spieler erreicht.

Far Cry erschien am 23. März 2004. Das heißt, nächste Woche ist es 20 Jahre her, dass Jack Carver an die Küste eines tropischen Paradieses gespült wurde, in dem es vor feindlichen Söldnern nur so wimmelte.

Zum 20-jährigen Jubiläum gibt es zudem einen Ubisoft Livestream auf Twitch, in dem Far Cry-Entwickler Geschichten und erinnerungswürdige Momente zur Serie teilen.

Es werden keine neuen Spielinhalte oder Ankündigungen stattfinden, aber alle, die zuschauen, dürfen sich auf Twitch-Drops zu Far Cry 6 freuen.

Der Livestream findet am 21. März um 18:00 Uhr statt auf twitch.tv/ubisoft. Seit dem Debüt von Far Cry hat die Serie inzwischen über 90 Millionen Spieler erreicht.

Um dieses Jubiläum zu feiern, wird die gesamte Spielreihe bis zum 3. April im offiziellen Ubisoft Store, auf Steam sowie über andere Online-Plattformen um bis zu 85 % günstiger angeboten.