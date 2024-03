Xbox Game Pass: Diese Spiele werden heute entfernt

Autor:, in / Xbox Game Pass

Damit ihr wisst, welche Spiele heute aus dem Xbox Game Pass-Angebot entfernt werden, gibt es hier wie gewohnt eine Erinnerung für euch.

Mit eurem Abo könnt ihr beim digitalen Kauf noch 20 % im Microsoft Store sparen. Ansonsten heißt es Abschiednehmen.

Xbox Game Pass – Entfernungen – 15. März 2024

Hardspace: Shipbreaker

Ni no Kuni Wrath of the White Witch

Shredders

Ni no Kuni Wrath of the White Witch sollte erst auch entfernt werden, doch die Verantwortlichen haben sich anders entschieden. Somit bleibt das Rollenspiel noch im Xbox Game Pass erhalten.