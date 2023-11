Elden Ring: Neuigkeiten zum Shadow of the Erdtree DLC

Autor:, in / Elden Ring

Es gibt Neuigkeiten zum Entwicklungsstand von Shadow of the Erdtree und einen möglichen Zeitraum für die Veröffentlichung.

Über den Mutterkonzern Kadokawa sind Neuigkeiten zum Entwicklungsstand von Elden Ring: Shadow of the Erdtree bekannt geworden. Dort heißt in den Quartalsergebnissen unter anderem, dass die Entwicklung bei FromSoftware reibungslos voranschreitet.

Auf den Release-Termin angesprochen heißt es in einer FAQ: „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Entwicklung von DLC für ELDEN RING, aber wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.“

Allerdings gibt es in der Sektion für einen Ausblick auf die zweite Hälfte des aktuellen Geschäftsjahres zumindest einen Hinweis auf den Release. Denn wie Okami Games entdeckte, heißt es, es werden „Maßnahmen zur Maximierung des LTV von ELDEN RING ergriffen.“ Das Geschäftsjahr endet am 31. März 2024. Bis dahin plant man dann wohl den DLC zu veröffentlichen.