DECEIVE INC.: Weitere Details zum Neon Nights-Update

Erfahrt weitere Details zum Neon Nights-Update für das Spionage-Multiplayer-Spiel. DECEIVE INC.

Entwickler Sweet Bandits Studios und Publisher Tripwire haben weitere Details zur Veröffentlichung des Neon Nights-Updates für DECEIVE INC. bekannt gegeben.

Das Update ist ab sofort für PC (über Steam und Epic Games Store), das PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Es ist das zweite große Inhaltsupdate für das Spiel nach der Veröffentlichung des Misery Empire-Updates und ein Beweis für das Engagement des Entwicklers, das Spiel und seine wachsende Community von gewieften Spionen weiterhin zu unterstützen.

Neben einem brandneuen Agenten, der das Gift-Gameplay einführt, und der Veröffentlichung des Seasonal Catalog 2, der voller neuer Kosmetika steckt, können sich neue Spieler, die bereit sind, die Welt von DECEIVE INC. zu betreten, auf ein kostenloses Wochenende freuen, das vom 27. Juli um 12:01 Uhr (PDT) bis zum 30. Juli um 23:59 Uhr (PDT) läuft.

Das Gratis-Wochenende wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie auf dem PC (via Epic Games Store) verfügbar sein.

Zur Feier des DECEIVE INC. Neon Nights Update zu feiern, werden neue Agenten ermutigt, einen zeitlich begrenzten Rabatt von 25% für DECEIVE INC. auf allen unterstützten Plattformen in Anspruch zu nehmen.

Details zum Neon Nights-Update

Lernt den tödlichen Attentäter Sasori kennen, den neuesten Agenten im Team von Deceive Inc. Erfahrt mehr über seinen Giftzustandseffekt und über die Neuerungen im DECEIVE INC. Neon Nights Update.

Highlights des Neon Nights-Updates

Neon Nights – Katalog Saison 2: Die spielerfreundliche Alternative zu den traditionellen Battle-Pass-Systemen erhält mit dem Neon Nights-Update einen zweiten Katalog an Angeboten. Spieler können den neuen Agenten-Assassinen Sasori sowie legendäre Premium-Skins im Cyberpunk-Stil für Sasori und Hans – und spezielle Katalog-2-Skins für Squire, Yu-Mi und Chavez – mit Katalogmünzen freischalten, die sie durch das Spielen von DECEIVE INC. verdienen. Premium-Kataloggegenstände können mit Bonds (Premium-Währung im Spiel) freigeschaltet werden, die Zugang zu weiteren freischaltbaren Gegenständen geben. Erfahrene Agenten können sich auch beeindruckend kleiden und das Aussehen ihres Agenten mit einer neuen Auswahl an exklusiven Tinten weiter anpassen, die zum ersten Mal spezielle VFX hinzufügen.

Einst der berüchtigtste Attentäter der Welt, hat Sasori geschworen, sein blutiges Leben zu beenden, nachdem er gegen seinen ehemaligen Boss Hans rebelliert hatte. Später eröffnete Sasori sein eigenes Restaurant in Osaka, wo er friedlich lebte, bis er von seinem Kollegen Chavez von Deceive Inc. gezwungen wurde, in den Einsatz zurückzukehren. Sasoris einzige Bedingung: Keine Sicherheiten. Neuer Gifteffekt: Sasori führt auch ein nicht-tödliches Gift ein, einen neuen Statuseffekt, der zusammen mit einem einzigartigen Waffenset, das aus Wurfpfeilen und einem traditionellen Wakizashi-Schwert besteht, zum Einsatz kommt. Das Gift blockiert nicht nur alle Formen der Heilung, sondern verhindert auch fortgeschrittene Interaktionen, wie zum Beispiel das Hacken von Türen. Sasoris passive Grundfähigkeit spürt auch vergiftete Wirkstoffe auf und ermöglicht es ihm, Ziele durch Wände hindurch zu verfolgen. Dies macht Sasori zu einer echten Bedrohung, da er gegnerische Agenten isolieren kann, bevor er zum Angriff ansetzt.

Während des kostenlosen Wochenend-Events von DECEIVE INC. können die Spieler für eine begrenzte Zeit den experimentellen Duo-Modus testen, bei dem sechs Zweierteams gegeneinander antreten. Der Duo-Modus wurde entwickelt, um das von der Community am meisten geforderte neue Feature zu erfüllen, und bietet einen guten Mittelweg zwischen dem Solomodus des Spiels und den 3-Spieler-Team-Matches. HEAT-System-Updates: Um Kollateralschäden zu reduzieren und die operativen Standards zu erhöhen, hat Deceive Inc. dieses neue System eingeführt, um unnötigen Schaden an Zivilisten zu verhindern. Agenten werden mit einer erhöhten Verwundbarkeit bestraft und erleiden zusätzlichen Schaden, wenn sie zu oft hintereinander Zivilisten mit gegnerischen Agenten verwechseln. Die HEAT-Stufen der Spieler werden mit der Zeit ebenfalls sinken. Seit das HEAT-System mit dem Misery Empire-Update eingeführt wurde, haben die Spieler ein überwältigend positives Feedback erhalten. Die Sweet Bandit Studios haben darauf reagiert und die Konsequenzen für Kollateralschäden weiter verschärft, indem sie einen vollen Hitzestufenabzug für das Abschießen eines Zivilisten, Mitarbeiters oder Technikers eingeführt haben. Eine vollständige Zusammenfassung der Aktualisierungen des HEAT-Systems und der anderen Verbesserungen der Lebensqualität, die mit dem Neon Nights-Update eingeführt wurden, findet ihr hier.