Dying Light 2 Stay Human: Death Loop Patch und mehr Bugfixes für Xbox in Arbeit

Techland arbeitet weiterhin fleißig daran, einige schwerwiegende Bugs in Dying Light 2 Stay Human auszumerzen. PlayStation-Spieler haben bereits gestern Abend ein neues Update erhalten, das so in ähnlicher Form in Kürze auch für Xbox veröffentlicht werden soll.

Welche Änderungen auf euch warten, könnt ihr dem folgenden Bild von Techland entnehmen:

Dying Light 2 Stay Human hat bereits einige Verbesserungen, VRR für Xbox Series X und gratis Inhalte erhalten.