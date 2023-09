Dying Light 2 Stay Human: Payday 2 Crossover gestartet

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Techland verlängert den Sommer des Horrors mit dem neuen Update in Dying Light 2 Stay Human.

Ab sofort ist das neue Sommer-Update in Dying Light 2 Stay Human auf allen Plattformen verfügbar. Neben etlichen Neuerungen steht hierbei die Zusammenarbeit mit Starbreeze Studios im Mittelpunkt, die das 10. Jubiläum von PAYDAY 2 feiert.

Ba-Ba-Banküberfall

Wie die Zeit vergeht… PAYDAY 2 ist zehn Jahre alt und kommt zur Geburtstagsfeier jetzt zu Dying Light 2 Stay Human. Ab heute um 16 Uhr bis zum 21. September um 16 Uhr rollt eine Verbrechenswelle durch Villedor.

Man trifft auf infizierte Räuber und diebische Flüchter, die rote Diamanten hinterlassen. Sammelt man genügend Diamanten, um die verschiedenen Ziele des Events abzuschließen, wird man mit wertvollem Loot wie dem Nightrunner-Sicherheitspaket, Dallas Maske oder der Geldbündel-Waffe belohnt. Die Diamanten können außerdem bei Bedarf gegen schnödes Geld im Spiel eingetauscht werden. Und wenn die gesamte Community eifrig ist und insgesamt 11.000.000 Diamanten erbeutet, winken für alle 25 Pilger-Marken.

Fans von PAYDAY 2 können sich außerdem das PAYDAY-Bundle für 550 DL Points sichern, inklusive dem PAYDAY Gang-Outfit, der Geldbündel-Waffe mit Entwurf, dem Wechselgeld-Waffen-Talisman und dem PAYDAY-Gleitschirm

Änderungen kommen

Wer noch mehr Abwechslung sucht, wird mit dem neuen Feature Änderungen* fündig. Das sind kurze Aktivitäten und Anpassungen, die mit doppelten Erfahrungspunkten, übertriebener Physik oder auch reduzierter Schwerkraft aufwarten – Nervenkitzel garantiert!

Schnell und einfach

Ab sofort gibt es DL Points (FAQ): Wer Interesse an den Skin-Bundles hat, die wir schon immer regelmäßig anbieten, bekommt dies ab sofort noch einfacher, bequemer und oftmals günstiger. Ganz ohne das Spiel zu verlassen. Und das Leben der Entwickler wird dadurch auch einfacher, weil es eine zentralisierte Lösung gibt, ohne einzelne externe Stores pflegen zu müssen. Damit man sich das Ganze mal anschauen kann, erhalten zum Launch alle 500 DL Points** kostenlos.

Community-Karten für alle

Das beliebte Feature – in Zusammenarbeit mit mod.io entwickelt – gab es bislang nur für PC. Mit dem Sommer-Update gibt es jetzt Community-Karten auch für Konsolen und Steam Deck! Schaut euch die kreativen Kreationen der Community-Creator an und taucht in ihre Dying Light 2-Level ein.

Reiche Ernte

Das Ende des Sommers unterstreicht einmal mehr den ungebrochenen Langzeit-Support für Dying Light 2 Stay Human mit neuen Features und Optionen. Ab sofort kann man den Prolog überspringen und direkt mit der Action starten – insbesondere für Koop-Spieler interessant, die nun nicht mehr die ca. 2 Stunden spielen müssen, bevor sie mit Freunden gemeinsam loslegen können.

Und für unsere Content-Creator haben wir ein neues Feature eingeführt, mit dem sich die Gewaltdarstellungen im Spiel stufenweise reduzieren*** lassen, um den Anforderungen der verschiedenen Video- und Streaming-Dienste gerecht zu werden. Außerdem gibt es noch neue Animationen für Messer und jede Menge kleinerer Korrekturen und Verbesserungen. Wie immer findet sich im Pilger-Außenposten die komplette Übersicht!