Dying Light 2: Entwickler-Update für nächste Woche angekündigt

Via Twitter meldeten sich die Entwickler von Dying Light 2 zu Wort und kündigen ein Update zum Stand des Spiels an. Am Mittwoch, dem 17. März werden Spieler auf dem Discord Kanal von Techland mehr darüber erfahren, wie weit der Entwicklungsprozess des Survival Spiels ist.

We've got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday.

Want to see it first? Join our discord server now at https://t.co/Iyivc8uFWx pic.twitter.com/gkfcGLgsdV

— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021