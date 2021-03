Crash Bandicoot 4: It’s About Time: Kostenloses Xbox Series X|S Upgrade erhältlich

Crash Bandicoot 4: It’s About Time ist ab sofort für Xbox Series X|S verfügbar und unterstützt Smart Delivery.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time hüpft ab sofort auf den neuen Konsolen Xbox Series X, Xbox Series S und PlayStation 5.

Fans, die das Spiel auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielen, können sich auf eine scharfe Grafik in nativen 4K-Auflösung mit 60 FPS freuen. Die Xbox Series S-Version wird mit 60 FPS zu 4K hochskaliert.

Außerdem kommen Spieler auf beiden Next-Gen-Plattformen in den Genuss kürzerer Ladezeiten, damit sie sich schneller in einer – dank 3D-Sound noch immersiveren Atmosphäre – als je zuvor auf die Wumpas stürzen können.

Spieler, die Crash Bandicoot 4: It’s About Time für die PlayStation 4 oder Xbox One kaufen oder bereits besitzen, erhalten das Next-Gen-Upgrade innerhalb der Konsolenfamilie kostenlos – so muss das sein!