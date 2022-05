Dying Light 3: Lead Game Designer wünscht sich stärkeren Charakter

Autor:, in / Dying Light 3

Der in Polen ansässige Entwickler Techland veröffentlicht im Februar mit Dying Light 2 Stay Human einen Nachfolger des Zombie Survival-Spiels Dying Light.

Schon vor der Veröffentlichung versprach man das Spiel garantiert für 5 Jahre mit neuen Inhalten und Verbesserungen zu unterstützen.

Und auch wenn der zweite Teil erst noch am Anfang seines Lebenszyklus steht, denkt man schon daran, was man in einem theoretisch dritten Teil anders machen könnte.

Tymon Smektała, Lead Game Designer von Dying Light 2 Stay Human, wünscht sich für ein Dying Light 3 einen Charakter, der schon zu Beginn des Spiels stark und mächtig ist.

„Wenn wir Dying Light 3 machen, dann möchte ich, dass der Hauptcharakter mit größeren und besseren Fähigkeiten und Fertigkeiten startet. Wir haben in [Dying Light 2] im Grunde den gleichen Ansatz verwendet wie im ersten Spiel, wo der Spieler ziemlich schwach anfängt und sich dann weiterentwickelt.“ „Wir haben im zweiten Teil etwas ganz anderes gemacht und das ist etwas, das ich gerne korrigiert hätte, wenn ich mir Dying Light 2 aus der Perspektive von drei Monaten nach der Veröffentlichung anschaue. Ich denke also, dass der Charakter im dritten Spiel, wenn es denn kommt, mit mehr Kräften, mehr Fertigkeiten, mehr Fähigkeiten als Grundausstattung starten wird.“

Würdet ihr auch lieber direkt mit einem starken Charakter beginnen, wo euch bereits mächtige Fähigkeiten zur Verfügung stehen?