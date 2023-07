EA SPORTS FC 24: Marvel Helden verstärken Ultimate Team

Autor:, in / EA SPORTS FC 24

EA SPORTS und Marvel Entertainment bringen neue Heroes in EA SPORTS FC 24 Ultimate Team

Electronics Arts und Marvel Entertainment kündigen ihre erneute Zusammenarbeit an, um eine neue Ära der Ultimate Team Heroes auf den Rasen von EA SPORTS FC 24 zu bringen.

Zum ersten Mal überhaupt werden Fußballerinnen als Ultimate Team Heroes eingeführt, zusammen mit einer brandneuen Aufstellung von männlichen Fußball-Helden, illustriert von dem renommierten Marvel-Comics-Künstler J.L. Giles.

Spieler, die EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition bis zum 22. August vorbestellen, erhalten einen der 19 Heroes in ihr Ultimate Team.

Die diesjährige Einführung der Ultimate Team Heroes in EA SPORTS FC 24 wird dazu führen, dass Spielerinnen aus der UEFA Champions League und der UEFA Women’s Champions League als neue, mächtige Persönlichkeiten auftreten, die sowohl ihre heldenhaften Karriereleistungen als auch charakteristischen athletischen Eigenschaften verkörpern.

Nachdem bereits bestätigt wurde, dass einige der besten Wettbewerbe der Welt in EA SPORTS FC enthalten sein werden, hat EA SPORTS kürzlich eine exklusive Erneuerung mit der UEFA bekannt gegeben, was bedeutet, dass EA SPORTS FC 24 der einzige Ort ist, an dem man die ikonische UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League und UEFA Super Cup spielen kann.

Die Riege der EA SPORTS FC 24 Ultimate Team Heroes umfasst insgesamt 19 Spieler:

Nadine Keßler

Dimitar Berbatov

Tomáš Rosický

Alex Scott

Carlos Tévez

Wesley Sneijder

Gianluca Vialli

Bixente Lizarazu

Nwankwo Kanu

Ludovic Giuly

John Arne Riise

Paulo Futre

Sonia Bompastor

Jari Litmanen

Rui Costa

Vincent Kompany

Steve McManaman

DaMarcus Beasley

Ramires

„Die Spielerillustrationen von Marvel sind fantastisch und verkörpern wunderbar die heldenhaften Anstrengungen dieser Fußballlegenden, die in den UEFA Club Competitions gespielt haben – nun in EA SPORTS FC 24 neu interpretiert“, sagt David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC. „Unsere fortgesetzte Zusammenarbeit mit Marvel Entertainment basiert auf Kreativität, Innovation und Inklusion, und wir freuen uns, sowohl männliche als auch weibliche Ultimate Team Heroes in diesem Jahr im Spiel zu repräsentieren.“

Im Spiel werden Vanity-Artikel basierend auf den entsprechenden Ultimate Team Heroes verfügbar gemacht, darunter Tifos, Trikots, Bälle und mehr – weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Fans können mehr über die diesjährigen Ultimate Team Heroes in einem kommenden Marvel Heroes Online-Comic erfahren, der Marvel-geschriebene Biografien der Spielerpersönlichkeiten enthalten wird.

EA Play-Mitglieder erhalten einen frühen Zugang zum Spiel mit einer 10-stündigen Testphase ab dem 22. September. EA Play Pro-Mitglieder genießen unbegrenzten Zugang zur EA Play Pro Edition des Spiels – einschließlich des Ultimate Edition-Inhalts – ab dem 22. September. Schließlich werden alle EA Play-Mitglieder zusätzliche Boni für EA SPORTS FC 24 freischalten, darunter monatliche Draft-Tokens in Ultimate Team, saisonale Club-Belohnungen und saisonale VOLTA FOOTBALL APPAREL & COINS.

EA SPORTS FC 24 erscheint weltweit am 29. September 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch.