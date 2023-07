EA SPORTS PGA TOUR: Update 5.0 mit Royal Liverpool jetzt spielbar

In EA SPORTS PGA TOUR ist der Royal Liverpool Golf Club jetzt in allen Modi spielbar.

EA SPORTS PGA TOUR begrüßt mit Titel-Update 5.0 die 151. The Open Championship im Royal Liverpool Golf Club in Saison 4. Der Royal Liverpool Golf Club ist jetzt in allen Spielmodi verfügbar. Im Karriere-Modus wechselt die The Open Championship jetzt in jeder Saison zwischen Royal Liverpool und St Andrews. Menüs, Bildschirme und das Design wurden aktualisiert und an das Open-Championship-Thema von Saison 4 angepasst.

Nach der The Open Championship werden außerdem neue Herausforderungen veröffentlicht, die auf Schlüsselmomenten des Events beruhen.

Neben diesen saisonalen Verbesserungen enthält das Update zahlreiche Verbesserungen hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit und Stabilität. Dazu zählen Updates für den Karriere- und Online-Modus, die Spielenden die Flexibilität geben, ihr Spielerlebnis individuell zu gestalten. Die Updates des Karriere-Modus ermöglichen Spielenden beispielsweise den Wechsel zwischen schnellen und vollen Runden zu Beginn jeder Runde (anstatt nur bei Turnierbeginn).

Im Online-Modus wurde die Spielersuche aktualisiert und ermöglicht nun nach dem ihrem Abschluss zusätzlichen Spielenden 60 Sekunden lang den Beitritt zu einer Lobby. Diese Änderungen erleichtern das Auffüllen von Matches mit Spielenden und erhöhen die Häufigkeit von Partien mit 16 Spielenden.

Darüber hinaus wird der Online-Modus aktualisiert und nimmt neue Playlists in die Rotation auf, anstatt immer nur „Zufällig“, „9 Löcher“ oder „Tour“ anzubieten. Diese Playlisten haben eigene Themen und eine kleinere Auswahl zufälliger Kurse, auf denen wechselnde Kursbedingungen und Windeinstellungen für zusätzliche Abwechslung sorgen.

EA SPORTS PGA TOUR wird basierend auf dem Feedback der leidenschaftlichen Community permanent weiterentwickelt und die Teams von EA Orlando und EA Madrid arbeiten hinter den Kulissen an weiteren Updates wie Einrunden-Turnieren für den Karriere-Modus und rundenbasiertes Spiel für private und Online-Modi. Beide Features werden mit dem nächsten großen Patch implementiert. Weitere Informationen geben wir im Vorfeld der Veröffentlichung bekannt.

Die vollständigen Patch Notes sind hier zu finden.