Der japanische Spiele-Publisher D3Publisher kündigte heute zusammen mit dem Entwickler LANCARSE die vollständige Veröffentlichung ihres Zombie-Survival-Rogue-like Action-Titels Ed-0: Zombie Uprising für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam am 13. Juli 2023 an.

Außerdem haben die Unternehmen bekannt gegeben, dass Vorbestellungen ab sofort auf allen Plattformen möglich sind. Jeder, der Ed-0: Zombie Uprising vorbestellt, erhält eine Bonus-Miniquest mit dem Titel “Rounding up Thieves“. Das Spiel wird für eine unverbindliche Preisempfehlung von 28,99 Euro im Handel erhältlich sein.

Ed-0: Zombie Uprising befindet sich seit April 2022 im Early Access auf Steam, und die Entwickler haben diese Zeit genutzt, um zusätzliche Inhalte hinzuzufügen und auf das Feedback der Community einzugehen. So wurden etwa wichtige Verbesserungen implementiert, die das Spielerlebnis insgesamt deutlich verbessern.

Einige dieser Verbesserungen betreffen die Qualität der Kämpfe, den Schwierigkeitsgrad und eine neue Option zum Speichern mitten im Spiel, zusätzlich zu regelmäßigen Fehlerbehebungen und laufenden Änderungen an Gameplay-Elementen.

Die Version 1.0 enthält obendrein brandneue Features, wie zum Beispiel neue Segnungen und Talismane, eine adaptive Auslösefunktion exklusiv für PS5, einen EDO Shader, der es den Spielern ermöglicht, einen lustigen Filter im „Ukiyo-e“-Stil einzuschalten, und genug Inhalt für über 100 Stunden Spielzeit!

Der Titel wurde für brutale strategische Kämpfe in einem Rogue-ähnlichen Format entwickelt und spielt in einem fiktiven Japan der Edo-Ära, in dem Horden von hungrigen Zombies das isolierte Land überfallen haben. Kein Dungeon-Durchgang gleicht dem anderen, sodass das Urteilsvermögen der Spieler von größter Bedeutung ist, die sich inmitten von gefährlichen Gegnern „einmaligen“ Herausforderungen mit einer Vielzahl von Zufallselementen stellen müssen.

Ed-0: Zombie Uprising enthält verschiedene untote Befeindete, von „neu interpretierten“ japanischen Zombies bis hin zu ausländischen Eindringlingen, die nach der „Zombie Industrial Revolution“ geboren wurden. Mit zunehmender Spieldauer (und Erfolg) schalten die Spieler*innen immer mehr Möglichkeiten frei, ihre Builds nach ihren Wünschen zu gestalten – mit der Option, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, um die eigenen Fähigkeiten zu testen.