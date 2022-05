Evil Dead: The Game: 500.000 verkaufte Einheiten in nur fünf Tagen

In nur fünf Tagen nach dem Launch wurden von Evil Dead: the Game über 500.000 Einheiten verkauft.

Heute vor einer Woche veröffentlichte Saber Interactive mit Evil Dead: The Game ein Third-Person-Action-Adventure, in dem sich die kultigen Charaktere um Ash Williams scharen, um Dämonen in den Hintern zu treten.

In unserem ausführlichen Testbericht lobten wir die unfassbar dichte Atmosphäre und die unterschiedlich spielbaren Charaktere mit ihren differenzierten Fähigkeiten, die für jede Menge Spaß sorgten.

Und der Spaß kommt bei den Spielern ebenfalls gut an. Denn innerhalb von nur fünf Tagen konnte sich Evil Dead: The Game über 500.000-mal verkaufen.

