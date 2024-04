Exoprimal: Weitere Details zur Mega Man Kollaboration

Autor:, in / Exoprimal

Image: ©CAPCOM CO.

Die neueste Dinosaurier-Vorhersage zeigt, dass Exoprimal diesen Monat das Titel-Update 4 hervorrufen wird. In einem neuen Trailer, der heute veröffentlicht wurde, enthüllte Capcom neue Details über die nächste kostenlose Inhaltserweiterung für das Dino-Actionspiel.

Die kommende Saison erscheint am 17. April 2024 und wird eine Mega Man-Kollaboration mit einem teuflischen Bosskampf und Kosmetika im Stil des Blauen Bombers beinhalten.

Exoprimal-Spieler können außerdem eine Reihe neuer Exosuit-Varianten anziehen und meistern und die Wargames mit zwei neuen Spielmodi genießen, die die Anpassung und Herausforderung auf die nächste Stufe heben.

Exoprimal x Mega Man-Zusammenarbeit

Die Exoprimal x Mega Man-Kollaboration beinhaltet einen fetzigen neuen Bosskampf gegen Yellow Devil.1 Ähnlich wie bei der Rathalos-Begegnung, die in der Monster Hunter-Kreuzung in Staffel 3 debütierte, werden sich 10 Spieler zusammentun, um für ewigen Frieden gegen einen riesigen Roboter mit Gestaltwandlerfähigkeiten und einem gerissenen Arsenal an Angriffen zu kämpfen.

Exofighter können auch spezielle kosmetische Sets für die Zusammenarbeit ausrüsten2, darunter:

Mega Man (Nimbus)

Air Man (Witchdoctor)

Yellow Devil (Krieger)

Brandneue Beta-Variant Exosuits

Das Arsenal der spielbaren Exosuits wird mit den Neuankömmlingen von Titel-Update 4 auf insgesamt 30 erweitert:

Zephyr Beta: Boost Krallen – Dieses Modell zerreißt Feinde im Nahkampf mit seinen Krallen. Diese Angriffe füllen ein Feld, das verwendet werden kann, um seine Nahkampffähigkeiten zu verbessern oder einen mächtigen aufgeladenen Angriff zu entfesseln.

Krieger Beta: Blitzkanone – Bombardiert Feinde mit Artillerie und mäht sie dann mit einem verheerenden Laser nieder.

Wachsamer Beta: Bogenjäger – Durchbohrt Feinde aus der Ferne mit ebenso tödlichen wie präzisen Bolzen.

Murasame Beta: Windrufer – Wehrt eingehende Angriffe ab, um Energie aufzuladen, und entfesselt diese Kraft dann als Tornado, der Feinde anzieht und zurückhält.

Witchdoctor Beta: Plasmaschuss – Fesselt Feinde mit Schnellfeuer und lähmt sie mit aufgeladenen Clusterschüssen.

Nimbus Beta: Wilde Bombe – Legt Minen in der Nähe ab, die Heilkräfte oder Sprengkraft verleihen können.

Erlebt weitere Modi

Custom Match: Dieser Modus ermöglicht es den Spielern, eigene Lobbys mit Regeln, Missionen und Karten ihrer Wahl zu erstellen. Wiederholt spezielle Story-Missionen und 10-Spieler-Koop-Kämpfe, spielt mit Freunden auf anderen Plattformen und genießt die neue „Quick Brawl“-Einstellung, um direkt zu den letzten Missionen überzugehen. Unabhängig davon, wie Exofighter in diesem Modus spielen, werden sie weiterhin Erfahrungspunkte sammeln, ihre Anzüge aufleveln, Freischaltbares erhalten und die Geschichte vorantreiben.

Rebellion in der Zeitschleife: Nehmt es mit dem ultimativen Bosskampf des Spiels in einer noch herausfordernderen Form auf und verdient euch Belohnungen für euer Kampfgeschick. Ähnlich wie Savage Gauntlet wird dieser Modus zu bestimmten Zeiten verfügbar sein, wobei die erste Gelegenheit vom 26. April 2024 05:00 Uhr bis 30. April 2024 04:59 Uhr besteht.