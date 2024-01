Exoprimal: Season 3 mit Monster Hunter und mehr

Autor:, in / Exoprimal

Image: ©CAPCOM CO.

Diese Woche begrüßt Capcom die Ankunft von Exoprimal Season 3. Am Donnerstag, 18. Januar 2024, wird das teambasierte Actionspiel sein bisher größtes Update veröffentlichen, das die erwartete Monster Hunter-Kooperation, neue Beta-Varianten der Exosuits, einen Neo-Triceratops-Bosskampf, die Dschungelkarte, neue Ausrüstung, neue saisonale Events und vieles mehr beinhaltet.

Exoprimal x Monster Hunter-Kollaboration

Ab dieser Woche werden in den Dino-Survival-Spielen Monsterspuren erscheinen. Nachdem die Spieler eine bestimmte Anzahl von Spuren gesammelt haben, wird eine spezielle Monster Hunter-Mission ausgelöst. In diesem Szenario werden Exofighter in einem Koop-Bosskampf mit einer Jagdgruppe von 10 Spielern gegen Rathalos, den ikonischen feuerspeienden Wyvern, bekannt als „König der Lüfte“, und Horden von Velociprey antreten.

Das Crossover bietet auch spezielle kosmetische Sets, die von den Monstern und Jägerrüstungen aus Monster Hunter inspiriert sind. Exofighter können sich mit einem Rathalos-Rüstungs-Skin für Murasame, einem Kirin-Rüstungs-Skin für Skywave, einem Nergigante-Rüstungs-Skin für Barrage und einem Rajang-Monster-Skin für Roadblock ausstatten.

Diese Kosmetiksets enthalten auch eine Vielzahl von Monster Hunter-Emotes, Anhängern, Aufklebern und Comm Wheel-Stempeln.

Neo Triceratops Bosskampf

Rathalos ist nicht der einzige Bosskampf, der in Exoprimal Season 3 debütiert. Ein Neo Triceratops wird ebenfalls in die Kriegsspiele gerufen und sorgt für einen weiteren spannenden 10-Spieler-Koop-Kampf! Diese riesige Kreatur ist gewachsen und mutiert, um unnatürliche Stärke zu erlangen. Es kann seine Gegner aus der Ferne mit Stacheln angreifen und hat die Fähigkeit, seine Hörner zu vergrößern, wenn es in den Nahkampf geht. Die Exofighter müssen unter einem Respawn-Limit zusammenarbeiten, um diesen furchterregenden neuen Gegner zu besiegen.

Neue Beta-Variante der Exosuits

Exofighter werden in Saison 3 auch eine Sammlung neuer Beta-Varianten von Exosuits zur Verfügung haben. Diese Beta-Varianten verfügen jeweils über einzigartige Waffen und Spielstile, die sie von den Standard-Exosuit-Modellen und Alpha-Varianten unterscheiden.

Deadeye Beta: Energie-MG – Dieses Modell ist mit einem Energie-Maschinengewehr ausgestattet, das Unterdrückungsfeuer ohne Nachladen abfeuern kann, solange es nicht überhitzt.

– Dieses Modell ist mit einem Energie-Maschinengewehr ausgestattet, das Unterdrückungsfeuer ohne Nachladen abfeuern kann, solange es nicht überhitzt. Barrage Beta: Fire Spray – Der Flammenwerfer dieser Variante vernichtet Feinde aus der Entfernung mit einem verheerenden Inferno.

– Der Flammenwerfer dieser Variante vernichtet Feinde aus der Entfernung mit einem verheerenden Inferno. Straßensperre Beta: Gegenschild – Der Schild dieses Anzugs absorbiert Schaden und setzt ihn als mächtigen Gegenangriff aus der Distanz frei.

– Der Schild dieses Anzugs absorbiert Schaden und setzt ihn als mächtigen Gegenangriff aus der Distanz frei. Himmelswelle Beta: Lebenslinie – Durch die Heilung von Verbündeten erhält dieser Anzug Energie, die zur Bildung von Schutzbarrieren verwendet werden kann, die das Team vor Schaden bewahren.

Es wird auch eine Reihe neuer Ausrüstungen und Module verfügbar sein, die noch mehr Anpassungsmöglichkeiten im Kampf bieten.

Willkommen im Dschungel

Der Dschungel ist eine neue Karte für die Kriegsspiele. Dieser tropische Wald tief im Inneren der Insel Bikitoa bietet dichtes Terrain. Die Exofighter werden ermutigt, eine Ausrüstung zu verwenden, die für den Nah- und Mittelbereichskampf geeignet ist. Die Daten zeigen, dass das Springen über Hindernisse, um Überraschungsangriffe auf ahnungslose Feinde auszuführen, ebenfalls sehr effektiv ist!

Neue zeitlich begrenzte Events

Mond-Neujahrs-Kampagne – Mittwoch, 31. Januar 2024 – Montag, 12. Februar 2024

Exofighter können das neue Jahr einläuten, indem sie einen Löwentanz-Hut-Skin für alle 10 Original-Exosuits freischalten.

– Mittwoch, 31. Januar 2024 – Montag, 12. Februar 2024 Exofighter können das neue Jahr einläuten, indem sie einen Löwentanz-Hut-Skin für alle 10 Original-Exosuits freischalten. Schokoladen-Kampagne – Dienstag, 13. Februar 2024 – Donnerstag, 29. Februar 2024

Exofighter können zur Feier des Valentinstages einen Schokoladen-Exosuit-Skin für alle 10 Originalmodelle freischalten.

– Dienstag, 13. Februar 2024 – Donnerstag, 29. Februar 2024 Exofighter können zur Feier des Valentinstages einen Schokoladen-Exosuit-Skin für alle 10 Originalmodelle freischalten. Doppel-EP-Kampagne – Donnerstag, 18. Januar 2024 – Montag, 22. Januar 2024

Weitere Doppel-EP-Kampagnen werden zu späteren Zeitpunkten stattfinden.

Exoprimal Season 4 soll im April 2024 veröffentlicht werden und wird Folgendes enthalten:

„Time Loop Rebellion“ – Ein neuer Koop-Herausforderungsmodus für 10 Spieler

Einen „Custom Match“-Modus, der es Exofighters ermöglicht, Einladungen an Freunde zu senden, die auf anderen Plattformen spielen, die Geschichte gemeinsam zu genießen und ihre bevorzugten Match-Einstellungen zu wählen

Zusätzliche Beta-Variante der Exosuits

Eine dritte Zusammenarbeit mit Capcom

Neue Rigs, Module und mehr