State of Decay 3: Neuigkeiten beim Xbox Showcase möglich

Zu State of Decay 3 könnte es beim Xbox Showcase im Juni Neuigkeiten geben.

Undead Labs arbeitet seit der Ankündigung im Juli 2020 am dritten Teil der Zombie-Survivalreihe State of Decay. Damals befand sich das Spiel noch in einer frühen Phase der Vorproduktion.

In all den Jahren gab es, außer dem Ankündigungs-Trailer, nichts vom Spiel zu sehen und selbst der Trailer dürfte nur Mittel zum Zweck gewesen sein, um die Ankündigung von State of Decay 3 entsprechend zu verpacken.

Hoffnung auf Neuigkeiten zum Spiel auf dem Xbox Showcase im Juni macht jetzt Jez Corden.

Auf X schrieb er übersetzt: „Ich freue mich auf Gears 6 für den Xbox Showcase im Juni, aber es gibt noch ein anderes Spiel, über dessen Zustand ich unglaublich gerne mehr erfahren würde.“

Im Original verwendet Corden „state“, also „Zustand“ bzw. „Status“. Damit könnte er auf State of Decay 3 im Juni anspielen.

Zeit für ein Update zum Spiel wird es nach fast vier Jahren auf alle Fälle.