State of Decay 3: Gerücht: Veröffentlichung im Jahr 2027 geplant

Laut den neuesten Gerüchten wird State of Decay 3 erst im Jahr 2027 veröffentlicht.

Es gibt neue, vage Gerüchte um das Spiel State of Decay 3. Demnach wird das Spiel erst im Jahr 2027 veröffentlicht, wenn man die Angaben eines Künstlerprofils von Artstation Glauben schenken möchte, das einem „Lighting and Technical Artist“ bei Undead Labs gehört. Dieser hat in seinem Profil angegeben, dass das Spiel für das Jahr 2027 geplant sei.

Derzeit ist unklar, wie alt der „2027“-Eintrag ist und ob dieser überhaupt ernst genommen werden kann. Eine offizielle Stellungnahme liegt derzeit nicht vor.