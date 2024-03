F1 Manager 2024: Spieler erstellen ihr eigenes Formel 1-Team

Autor:, in / F1 Manager 2024

Spieler erstellen diesen Sommer ihr eigenes Formel 1-Team in F1 Manager 2024.

Frontier Developments kündigte heute an, dass F1 Manager 2024, die dritte jährliche Veröffentlichung der offiziell lizenzierten Formel 1-Management-Serie, diesen Sommer digital für PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen wird.

Die Fans werden ihre eigene sportliche Geschichte als F1-Teamchef definieren; ihr habt die Wahl, euren eigenen Weg während der Saison 2024 und darüber hinaus mit dem aufregenden neuen Modus „Create A Team“ zu gehen oder ein offizielles Formel 1-Team im Karrieremodus zu leiten.

Die Fans werden auch in der Lage sein, die Action im zurückkehrenden Race Replay-Modus noch einmal zu erleben und neu zu definieren, wo sie herausgefordert werden, Verbesserungen an echten Rennergebnissen zu liefern.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise haben die Fans die Möglichkeit, ihr eigenes Team zu erstellen und zum Sieg zu führen, um sich an der Seite der größten Namen des Sports ein Vermächtnis aufzubauen, während sie ihren Aufstieg an die Spitze des Podiums orchestrieren.

Die Spieler können Elemente ihres Teams individuell gestalten und ihrer Kreativität freien Lauf lassen, um ihre Traumdesigns zum Leben zu erwecken, während sie gleichzeitig Sponsoringmöglichkeiten aushandeln, um sich einen stetigen Einkommensstrom zu sichern, der ihre Ambitionen antreibt.

Ihr habt die Wahl, ob ihr aufstrebende Talente ausfindig macht, um in der Startaufstellung aufzusteigen, oder ob ihr die größten Stars des Sports auswählt, um sofortigen Erfolg zu haben.

Entscheidend für den dauerhaften Erfolg eures Teams wird sein, wie die Teamchefs die Entwicklung abseits der Rennstrecke managen. Ihr könnt neue Fahrzeug-Upgrades entwerfen und Innovationen vorantreiben, um sofortige Leistung zu erzielen, oder in ein modernes Hauptquartier investieren, um ein Vermächtnis zu schaffen und den Neid der Rivalen auf sich zu ziehen.

F1 Manager 2024 führt ein neues Mentalitätssystem für Fahrer und Mitarbeiter ein, das individuelle Persönlichkeiten und Anforderungen in den Vordergrund stellt, während die Spieler versuchen, die Motivation ihres Teams inmitten des Strebens nach Ruhm und dem Kampf um die größten Preise des Sports zu erhalten.

In der Formel 1 strebt jedoch jedes Team danach, die Trophäe in die Höhe zu stemmen, und rivalisierende Teams stellen Jahr für Jahr eine ständige Bedrohung dar. Die verbesserte KI schließt die Lücke zwischen den Spielern und ihren Konkurrenten sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke, während die unterschwellige Bedrohung durch die Abwerbung von Fahrern und Mitarbeitern bedeutet, dass eine Umwälzung im Fahrerlager nie weit entfernt ist.

Wenn die Lichter ausgehen, werden die Fans jeden spannenden Moment aus neuen strategischen Perspektiven steuern, indem sie über die Bordkameras in das Geschehen eintauchen oder ihre nächste Entscheidung von oben beurteilen.

Die Spieler geben ihren Fahrern über ihre sprachgesteuerten Renningenieure Befehle und wägen auf ihrem Weg zum Ruhm entscheidende Strategieentscheidungen und Überholmöglichkeiten ab, wobei das verbesserte Rennverhalten die Grenzen zwischen Simulation und Realität verwischt.

Der Erfolg kann jedoch jeden Moment entgleiten, denn ein mechanischer Defekt kann selbst die beste Strategie zunichtemachen und wichtige Meisterschaftspunkte gefährden.