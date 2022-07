Fall Guys: Gameplay zu Sonic the Hedgehog Crossover durchgesickert

In Fall Guys flitzt bald Sonic the Hedgohog durch eine eigene Arena, wie ein geleaktes Gameplay-Video zeigen soll.

Zuletzt gab es ein Crossover mit dem Master Chief im Partyspiel Fall Guys und aktuell müssen sich die Bohnen in acht vor Godzilla und seinen Monster-Freunden nehmen.

Jetzt ist die offenbar die nächste Zusammenarbeit vorzeitig durchgesickert.

Der für Fall Guys Leaks bekannte YouTuber Pancake hat jetzt ein Video zu einer neuen Arena geleakt, in dem wir eine vertraute Umgebung vorfinden, in der eigentlich ein Igel durchflitzen müsste.

Die Rede ist von der Arena „Bean Hill Zone“, die an Anlehnung an die Green Hill Zone aus Sonic the Hedgehog so benannt wurde.

Scheinbar findet demnächst ein Fall Guys Event mit Sonic statt. Wie im Gameplay-Video zu sehen ist, finden sich typische Sonic-Merkmale wie Palmen, Sternen-Bumper und natürlich goldene Ringe in der Arena wieder.

Eine offizielle Bestätigung steht dennoch aus.