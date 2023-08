Fall Guys: Turtles gehen diese Woche in die Falle

Autor:, in / Fall Guys

Die Teenage Mutant Ninja Turtles gehen diese Woche in Fall Guys in die Stolperfalle und bringen passende Outfits mit.

Wenn die Namen Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello fallen, dann weiß jeder, dass damit die Teenage Mutant Ninja Turtles gemeint sind. Die vier Schildkröten aus dem New Yorker Untergrund geben in dieser Woche ein Gastspiel in Fall Guys.

Im Partyspiel können im Zeitraum vom 17. August um 12:00 Uhr bis zum 31. August um 12:00 Uhr im Shop Kostüme der Helden gekauft werden. Auch die beiden Schurken Rocksteady und Bebop sind mit inspirierten Accessoires vertreten. Dazu gibt es noch Breakdance-Emotes und einen coolen Jubel.

Mediatonic beschreibt die Inhalte wie folgt:

„Jedes Cel-Shading-Kostüm ist ein vollständiges Schildkröten-Outfit mit einem Panzer. Das Leo-Kostüm protzt natürlich mit dem blauen Bandana und blauen Wickeln zusammen mit seinem Schwert und Stern, bei Mikeys Kostüm sind die Wickel orange. Raphs Kostüm ist rot, er trägt ein Bandana auf dem Kopf und seine Sai hat er in den Gürtel gesteckt. Donnies Kostüm ist lila und er hat jede Menge technischen Schnickschnack dabei.“ „Mutanten-Bedrohungen sind auch wegen der Pizza hier … Das Bebop-Accessoire besteht aus einem eleganten lila Haarwirbel, einer Retro-Zukunftsbrille und einem Schildkrötenpanzer-Schulterpolster. Iiih. Das Rocksteady-Accessoire setzt natürlich einen drauf: es ist das Horn eines Nashorns.“ „Die Turtles feiern gerne und mit dem Emote „Rückenkreisel“ und dem Emote „Ninja beim Training“ könnt ihr es krachen lassen. Die Sieger werden mit dem Jubel „Eine Portion Action“ satt.“