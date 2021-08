Far Cry 3: Blood Dragon: Eigenständige Veröffentlichung möglicherweise in Kürze

Far Cry 3: Blood Dragon ist im Far Cry 6 Season Pass enthalten, ähnlich wie Ubisoft die Far Cry 3 Classic Edition im Season Pass von Far Cry 5 veröffentlicht hatte. Far Cry 3 Classic Edition wurde später auch als Standalone-Version angeboten.

Jetzt könnte es sein, dass Far Cry 3: Blood Dragon diesem Beispiel folgt und zu einem späteren Zeitpunkt als eigenständige Veröffentlichung erscheinen wird. Zumindest sieht es so aus, wenn man sich die neueste ESRB-Liste für Xbox Series X/S und Xbox One ansieht, die das Spiel als Mature (für Erwachsene) einstuft.

Natürlich hat Ubisoft noch nicht offiziell bestätigt, ob das Spiel auch als Einzelversion erscheinen wird. Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 und der Season Pass ist die bisher einzige bestätigte Möglichkeit Far Cry 3: Blood Dragon zu spielen.