Figment 2: Creed Valley: Surreales Action-Adventure erscheint im März

Bedtime Digital Games, ein unabhängiges und preisgekröntes dänisches Studio, gab bekannt, dass Figment 2: Creed Valley, ein surreales Action-Adventure, am 9. März 2023 gleichzeitig für Steam, Epic, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erscheinen wird.

Das Studio hatte zuvor angekündigt, dass das Spiel im Februar erscheinen würde, entschied sich dann aber dafür, es zwei Wochen später zu veröffentlichen, um einen Engpass zu vermeiden.

Figment 2: Creed Valley ist die Fortsetzung von Figment aus dem Jahr 2017, das sich 1 Million Mal auf PC und Konsolen verkauft hat. Es ist ein musikalisches und surreales Abenteuer, das die Spieler auf eine Reise in die menschliche Psyche mitnimmt. Albträume haben den moralischen Kompass zerstört, sodass der Verstand nicht mehr richtig funktioniert. Der Protagonist Dusty und seine stets optimistische Freundin Piper müssen nach Creed Valley reisen, wo die Ideale von The Mind geformt werden, um den Frieden wiederherzustellen.

In Figment 2 bekämpfen die Spieler die Albträume in musikalischen Showdowns, um herauszufinden, warum sie erschienen sind und The Mind zu heilen. Nutze dabei den Rhythmus von The Mind und seine ständig wechselnden Stimmungen, um den Kampf gegen die Bosse zu gewinnen.