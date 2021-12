Football Cup 2022: Launch-Trailer zum Fußball-Videospiel

Autor:, in / Football Cup 2022

Der Launch-Trailer zum Fußball-Videospiel Football Cup 2022 bereitet auf den Anstoß in dieser Woche vor.

Mit Football Cup 2022 erscheint diesen Freitag im Microsoft Store ein neues Fußball-Videospiel inklusive Karrieremodus.

Im von INLOGIC Games entwickelten Spiel steht euch ein brandneuer Karrieremodus zur Auswahl, in dem ihr dutzende herausfordernde Level abschließen könnt. Darunter „Floor is Lava“ und „Wall of Death“.

Im Saisonmodus könnt ihr weiterhin eure Mannschaft zum Erfolg in der Liga verhelfen, im Turniermodus Geschichte schreiben oder euer Können im Training verbessern.

Football Cup 2022 könnt ihr im Microsoft Store derzeit für 5,09 Euro statt 5,99 Euro vorbestellen.