Forspoken: Neuer Trailer von den Game Awards

Square Enix und Luminous Productions zeigten bei den Game Awards einen brandneuen Trailer zum Action-Adventure Forspoken.

Das Spiel erscheint zunächst für Konsolen zwei Jahre zeitexklusiv auf PlayStation 5 und wird auch für den PC erhältlich sein.

„Frey erfährt, dass dieses wunderschöne Land einst unter der Herrschaft gütiger Matriarchinnen namens „“Die Tantas““ florierte, bis eine vernichtende Pest alles korrumpierte, was sie berührte. Der so genannte „“Bruch““ verwandelte Tiere in Bestien, Menschen in Monster und teilte einst ertragreiche Landschaften in vier gefährliche Reiche.Die Tantas regieren jetzt im Zentrum ihrer zerstörten Herrschaftsgebiete als verrückte und bösartige Zauberinnen.“

„Der Bruch hat jedoch keinen Einfluss auf Frey und da sie verzweifelt nach Antworten sucht, erklärt sie sich zögerlich bereit, den letzten verbleibenden Bürgern Athias zu helfen, die Frey als ihre einzige Hoffnung sehen. Freys Reise durch dieses fremde und heimtückische Land führt sie tief in das Herz der Korruption, in dem sie gegen monströse Kreaturen kämpfen, sich den mächtigen Tantas stellen und Geheimnisse aufdecken muss, die etwas ganz Anderes im Inneren erwecken.“