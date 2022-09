Forza Horizon 5: Audi RS e-tron GT noch bis Mitte Oktober freischaltbar

Autor:, in / Forza Horizon 5

Aktuell läuft die Horizon Roadtrip Festival Playlist in Forza Horizon 5. Darin ist der Audi RS e-tron GT für 80ß Punkte freischaltbar.

Doch das Elektro-Fahrzeug wird nur noch bis zum 13. Oktober freischaltbar sein. Wer das Auto also noch nicht in seiner Sammlung hat, der hat nur noch wenige Wochen Zeit.

In einem neuen Trailer lässt der Audi RS e-tron GT die Reifen quietschen und zeigt auf dem Asphalt, was er so kann.