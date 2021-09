Forza Horizon 5: Ford Mk 1 Escort aus dem Jahr 1967 betritt die Bühne

Die Fahrzeugliste von Forza Horizon 5 wird um einen weiteren legendären Rennwagen erweitert.

Der Ford Mk 1 Escort von 1967 ist eines der erfolgreichsten Rallyeautos aller Zeiten und neu in Forza Horizon 5. Im Jahr 1970 fuhr dieses ikonische Auto bei einer 16.000 Meilen langen Rallye von Großbritannien nach Mexiko und gewann.

Ganz gleich, wohin eure nächste Expedition führt, dieser Wagen ist für den Einsatz auf globalem Terrain gerüstet.

One of the most successful rally cars of all time. 🐐

Rewind to 1970. This iconic car drove in a 16,000-mile rally from the UK to Mexico, and it won.

No matter where your next expedition leads, the 1967 Ford Mk 1 Escort is #NewToForza and beefed up to take on global terrain. ⛰ pic.twitter.com/7qZLe71cng

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) September 10, 2021