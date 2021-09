The Riftbreaker: Spiel erscheint direkt im Xbox Game Pass

Autor:, in / The Riftbreaker

The Riftbreaker wird am 14. Oktober 2021 direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass erscheinen.

The Riftbreaker ist eine Mischung aus Aufbaustrategie, Überlebenskampf, Erkundung und Action-RPG. Erforscht eine außerirdische Welt, bereitet sie für die menschliche Kolonisierung vor und öffnet ein Portal in zwei Richtungen zurück nach Hause.

Im Kampagnenmodus übernehmt ihr die Kontrolle über Captain Ashley S. Nowak. Ihr springt durch ein Einwegportal nach Galatea 37, einer außerirdischen Welt in den Weiten der Milchstraßengalaxie. Eure Aufgabe ist es, den Planeten für die menschliche Besiedlung vorzubereiten, indem ihr die notwendige Infrastruktur aufbaut: Fabriken, Minen, Raffinerien und Dutzende anderer Einrichtungen. Danach müssen ihr ein Zwei-Wege-Portal zurück zur Erde öffnen, damit die Kolonisten den Planeten übernehmen können.

The Riftbreaker wird am 14. Oktober 2021 veröffentlicht und kann ab dem ersten Tag auf Xbox Series X|S, Windows PC, in der Cloud und mit Xbox Game Pass gespielt werden.

Seht euch jetzt den The Riftbreaker Announcement Trailer an: