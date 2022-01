Forza Horizon 5: Neuigkeiten für Montag angekündigt

Das monatliche Update für Forza Horizon 5 wird am Montag wie immer via Twitch bekannt gegeben.

Ungeduldige Fahrer waren überzeugt, bereits am vergangenen Montag Neuigkeiten zu Forza Horizon 5 im monatlichen Update via Twitch zu bekommen. Morgen ist mit dem letzten Montag im Januar 2022 allerdings immer noch ein Tag übrig, an dem das Team Spielern Informationen liefern will, wie es mit dem Rennspiel in der Zukunft weitergeht.

Forza Monthly brings a wealth of info about what's coming to #ForzaHorizon5, this Monday only at https://t.co/rXLuDb5sWb. pic.twitter.com/UVE5XceFtT — Forza Horizon (@ForzaHorizon) January 28, 2022