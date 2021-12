Forza Horizon 5: Patchnotes zum Dezember Update

Das Team um Forza Horizon 5 arbeitet kontinuierlich an Verbesserungen am Rennspiel und präsentiert euch die Patchnotes zum Dezember Update. In der Zusammenfassung seht ihr alle Punkte, die in diesem Update behoben oder verbessert wurden.

Versionsnummer:

Xbox One: 2.414.967.0

Xbox Serie: 3.414.967.0

PC: 3.414.967.0

Steam: 1.414.967.0

Spiel-Stabilität

Verschiedene Stabilitätsverbesserungen

Absturz behoben, der beim Laden von Kapitel 6 in der Born Fast Horizon Story auftreten konnte

Absturz behoben, der beim erneuten Durchspielen der Canyon-Expedition auftreten konnte

Ein Softlock, der während der Baja-Expedition auftreten konnte, wurde behoben.

Mehrspieler

Verbesserungen für ein Problem, bei dem Konvoimitglieder und andere Spieler verschwinden können

Horizon Open – Die Anzahl der Rennen in Open Racing Events vor einem Fahrzeugwechsel wurde von 5 auf 3 reduziert

Horizon Open – Der Goliath wurde aus dem Pool entfernt, um lange Wartezeiten auf den Rennabschluss zu vermeiden

Horizon Open – Die Strecken der Straßenrennen finden jetzt nachts statt

Horizon Open – S2 Cross Country Rennen aus der Rotation entfernt

Horizon Open – Problem mit dem HUD für die Punktevergabe im Open Drifting behoben

Eliminator – Zufällige Position der Eliminator-Autoabwürfe

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Suche nach einem Konvoi über „Konvoi suchen“ zu einem unendlichen Ladevorgang führen konnte

Konvoi-Leiter, die eine Forza LINK-Einladung akzeptieren, akzeptieren jetzt für den gesamten Konvoi

Das Konvoi-Symbol auf dem Spieler-Label auf der Karte wurde aktualisiert, um besser lesbar zu sein

Horizon Arcade – Das Punkteziel skaliert nun basierend auf der Anzahl der Teilnehmer

Horizon Arcade – Es wurde ein Problem behoben, bei dem Konvoi-Mitglieder unterschiedliche Punktestände angezeigt haben

Horizon Arcade – Bevorzugte Gruppierung von Spielern in größeren Gruppen zu Beginn des Events

Horizon Arcade – Die Zeit, in der der Radius eines Horizon Arcade-Events auf der Karte angezeigt wird, bevor es beginnt, wurde auf 10 Minuten erhöht

Horizon Arcade – Die Abschlussanforderungen für einige Horizon Arcade-Events wurden angepasst

Horizon Arcade – Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Auffinden eines Scheunenfundes während eines Horizon Arcade-Events Spieler in einen schlechten Spielzustand versetzen konnte

Horizon Arcade – Es wurde ein Problem behoben, bei dem das HUD für Horizon Arcade-Minimissionen den Spielern nicht anzeigte, wann die nächste Mission beginnt

Horizon Arcade – Es wurden eindeutige Symbole für jeden Horizon Arcade-Spieltyp auf der Karte hinzugefügt

Horizon Arcade – Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Rampen während Horizon Arcade Bullseye-Events nicht angezeigt wurden

Horizon Arcade – Die Anforderungen für den Abschluss der Festival Playlist wurden reduziert

Die Fahrzeugbeschränkungen für Horizon Tour wurden klarer formuliert

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Übertreffen eines Rekords in Rivals und Series Rivals keinen neuen Rivalen im Post-Race-Bildschirm anzeigte

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler in Playground Games-Events einen falschen Punktestand angezeigt bekamen, wenn ein Spieler das Spiel verließ

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei Online-Straßenrennen kein Verkehr vorhanden war

Problem mit dem Zielpin beim Spielen von Expeditionen im Koop-Modus behoben

Problem mit dem Verschwinden von KI-Autos beim Spielen von Expeditionen im Koop-Modus behoben

Lenkrad-Kompatibilität

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Tastenaufforderungen für Benutzer mit einer Logitech G920 nicht angezeigt wurden

Ausnutzen von Gefahren

Exploits

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler ihr Auto vor dem Start eines Rennens auf eine höhere Fahrzeugklasse tunen konnten

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Zeiten von Blueprint-Events fälschlicherweise in die Bestenliste für das Rennen an diesem Ort eingetragen wurden

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler mit geänderten Geschwindigkeitseinstellungen in der Lage waren, in den Rivals- und PR-Stunt-Ranglisten zu erscheinen.

PC

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Pausenmenü zwei Registerkarten gleichzeitig anzeigte, wenn man den Fokus vom Spiel abwandte und die Pause mit einem Controller aufhielt

Ein Problem wurde behoben, bei dem Mauseingaben im Horizon Story Post Race Stars-Bildschirm ignoriert wurden

Die Maus konnte die Kamera während der Pre-Race Cinematic nicht mehr bewegen

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Warnung bei niedrigem Videospeicher auf AMD Renoir nicht korrekt angezeigt werden konnte

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es bei einer Auflösung von 3440×1440 zu grafischen Artefakten am Bildschirmrand kam

Verbesserte Benachrichtigung bei veralteten Treibern

Fahrzeuge

’98 Toyota Supra RZ – Problem mit der Fensterverkleidung behoben und verschiedene andere Korrekturen an Upgrade-Teilen

Freeroam Cabrio-Funktionalität für den Willys Jeep und den Porsche 918 Spyder hinzugefügt

’18 BMW M5 – Farbe des vorderen linken Bremssattels korrigiert

’70 Mercury Cyclone Spoiler – Serienbremsen können nicht lackiert werden

DeLorean-Logo auf dem Car Collection-Bildschirm korrigiert

Reduziertes Getriebewummern beim Serienauto-Audio

Das Motorengeräusch für den Porsche 918 Spyder wurde aktualisiert

Accolades

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige abgeschlossene Accolades wieder als unvollständig angezeigt wurden

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Accolades für das Fotografieren der Statuen in der El Camino-Story nicht freigeschaltet wurden

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Accolade für das Nehmen einer Abkürzung im letzten Kapitel der Lucha De Carreteras-Story nicht freigeschaltet wurde

Behoben: Bei „Aufgewacht in der Wüste“ musste der Spieler nicht im vorgesehenen Auto sitzen

Die Beschreibung von „Unbegrenzte Kraft“ wurde korrigiert, so dass es jetzt „Unbegrenztes Gelände“ und nicht mehr „Extremes Gelände“ heißt

Ready, Set, Go!“ wurde nicht mehr freigeschaltet, wenn der Spieler das Rennen verlor

Es wurden einige Auszeichnungen entfernt, die unvollständig werden konnten, wenn der Spieler einen PR-Stunt in einem bestimmten Auto absolvieren musste

Tippfehler in der Beschreibung des Aston Martin Vantage „A True Advantage“ von 2018 auf 2019 korrigiert

Bei „Ford of the Wings“ wurde das Ziel nicht angezeigt, wenn es angeheftet war

Es wurde ein Problem behoben, bei dem „Monsterzerstörer“ nicht abgeschlossen werden konnte, wenn der Spieler nach einem Neustart gewinnt

Die „Canon Run“-Auszeichnungen wurden aktualisiert, um den richtigen Namen zu verwenden

Die Anzahl der erforderlichen Luftfähigkeiten für die Auszeichnung „Luft in einem G-Wagen“ wurde korrigiert

Ein Problem bei der Accolade „Unschlagbares Dirt Racing“ wurde behoben, bei dem der Fortschritt nicht korrekt gezählt wurde

Der „Money To Burn“-Accolade leitet die Spieler nicht mehr in die falsche Drift-Zone

Der „Don’t Break It, There Isn’t Many Left“-Accolade wurde aktualisiert, um den Spieler über das Gefahrenzeichen zu informieren, das er abschließen muss

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Anheften von Akkoladen für einige Gefahrenschilder die Route nicht korrekt festlegte

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, in den Accolade-Menüs zu Belohnungen zu springen.

Super7

Der zweite Bildschirm vor dem Super7-Ereignis zeigt nun Titel und Beschreibung anstelle des Schöpfers und der Beschreibung

Es wurde ein Problem in Super7 behoben, bei dem es zu einer langen Ladezeit kommen konnte, wenn Spieler eine Herausforderung weit entfernt von einer Straße erstellen

Problem behoben, bei dem Super7-Herausforderungsrequisiten nach der Veröffentlichung nicht geladen wurden

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler keine neuen Super7-Herausforderungen mehr erhalten konnten

Eine falsche VO-Zeile wurde entfernt, wenn man von Super7 zu Freeroam zurückkehrte

Andere

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei saisonalen PR-Stunts 1mph/1ft/1m mehr benötigt wurde, obwohl die Abschlusskriterien erfüllt waren

EventLab – Requisiten werden nun in der vor dem Platzieren ausgewählten Farbvariante angezeigt

Beim Erstellen von EventLab-Ereignissen wurden einige fehlerhafte Requisiten im Stadion entfernt

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler ihre eigenen Events im Menü „Event Blueprints“ nicht sehen konnten

Die Variable „Platz“ in den Spielregeln wurde in „Rang“ geändert, um repräsentativer zu sein

Problem im Blueprint Builder behoben, bei dem die Miniaturansicht der Requisiten nicht angezeigt wurde

Der Ablauf des Forza LINK-Tutorials wurde geändert, um zu verhindern, dass Spieler mit benutzerdefinierten Steuerungszuordnungen stecken bleiben

Scroll-Verzögerung für lange Forza LINK-Sätze hinzugefügt, um die Lesbarkeit zu verbessern

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Forza LINK beim Senden von „Folge mir“ als Antwort auf die Scheunenfindungsanfrage keine Route festgelegt hat

Das Zurückspulen während eines Showcases konnte dazu führen, dass das Spiel die Einstellung für die Offline-Spielgeschwindigkeit ignorierte

Die Infiniti Car Collection vergibt jetzt die „STONKS“ Forza LINK-Satz

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler beim erneuten Durchspielen von Expeditionen an der falschen Stelle gespawnt wurde

Zugänglichkeitsoption hinzugefügt, um Horizon Stories fortzusetzen, ohne die vorangehenden Herausforderungen abzuschließen

Die Banner der Ruhmeshalle haben Freunde, die der Ruhmeshalle beigetreten sind, nicht priorisiert.

Verschiedene fehlerhafte Schnellreisepunkte wurden behoben, die dazu führen konnten, dass der Spieler stecken blieb

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spielerheim Lugar Tranquilo nach dem Kauf wieder verschlossen werden konnte

Es wurde behoben, dass Spieler-Labels den falschen PI auf der Karte anzeigten

Das Marathon-Symbol überlappt nicht mehr das Symbol für den Außenposten der Horizon Street Scene auf der Karte

Die Kartenfilter wurden so geändert, dass das Eliminator-Kartensymbol nun unter den Mehrspieler-Ereignissen und nicht mehr unter den Festspielorten angezeigt wird

Das Clipping der Kamera durch die Szenerie während der Filmsequenz nach dem Rennen wurde behoben

Probleme mit Clipping bei verschiedenen Kleidungsstücken in der Charaktererstellung behoben

Problem mit der fehlerhaften Preisanzeige für Car Pass und Premium Add-Ons Bundle in Steam behoben

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Festival-Playlist mehr Punkte anzeigte, als erreicht werden konnten

Es wurde behoben, dass Prestige-Sterne in Online-Ranglisten nicht angezeigt wurden

Auf dem Festival-Playlist-Bildschirm wurde die Möglichkeit hinzugefügt, bei den saisonalen PR-Stunts die teilnahmeberechtigten Fahrzeuge anzuzeigen

Der letzte Kontrollpunkt in Straßenrennen unterscheidet sich jetzt optisch von den normalen Kontrollpunkten

Die Funktion „Ebene hinzufügen“ im Livery-Editor fügt die Ebene nun korrekt an die Spitze des Stapels hinzu

Die Verfolgung von Errungenschaften für die Errungenschaft „Unbegrenzte Fähigkeiten“ wurde behoben

Ein Problem wurde behoben, durch das Spieler das gesamte Rennen in Kapitel 2 von Lucha de Carreteras überspringen konnten

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Radio nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet werden konnte

Die Schnellreise-Meldung im Pausenmenü wurde aktualisiert, um den Spieler korrekt darüber zu informieren, dass sie ihn zum nächsten Festivalgelände bringt

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Spieler nach einer Cutscene vom manuellen auf den automatischen Gang umgeschaltet werden konnte