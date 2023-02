Forza Horizon 5: Release-Termin zur neuen Rally-Erweiterung steht fest

Playground Games hat heute offiziell bekannt gegeben, dass die zweite Erweiterung von Forza Horizon 5 den Namen „Rally Adventure“ tragen und am 29. März 2023 veröffentlicht wird.

Die Erweiterung ist mit der Deluxe Edition oder nach dem Kauf des Premium Add-ons Bundles über den Xbox Game Pass spielbar.

Hier gibt es den Trailer zu sehen:

In der Forza Horizon 5 Rally Adventure Erweiterung erkundet ihr „Sierra Nueva“ mit zehn neuen Rally-Autos und einer komplett neuen Rally-Karriere.

Playground Games gibt bekannt: „Euer Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer ist da! Fahrt speziell angefertigte Rallye-Monster und erobert die zerklüftete Sierra Nueva. Schließt euch drei Rallye-Teams an und nehmt in Horizon Rally und Horizon Races die aufregendsten Strecken aller Zeiten in Angriff. Spürt die Intensität massiver Staubpisten und verformbarer Sandstraßen in 10 neuen Autos und erlebt die lodernden Flammen des Anti-Lag. Erforscht dramatische Krater, einen verlassenen Steinbruch und einen völlig zerstörbaren Palmenwald.“