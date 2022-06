Forza Horizon 5: So heiß wird der Hot Wheels DLC, alle Details zur Erweiterung

Hot Wheels kehrt in der ersten Erweiterung von Forza Horizon 5 zurück! Diese neue Erweiterung erscheint am 19. Juli für Xbox-Konsolen, PC auf Windows und Steam sowie Cloud Gaming (Beta).

In Zusammenarbeit mit Hot Wheels entführt euch Playground Games in den visuell atemberaubenden neuen „Horizon Hot Wheels Park“ hoch über Mexiko ein. In der Hot Wheels Erweiterung ist es eure Aufgabe zahlreiche Missionen abzuschließen, um spezielle Hot Wheels Heats-Events freizuschalten. Außerdem könnt ihr die Geschichte von Hot Wheels in einer neuen fünfteiligen Horizon-Story selbst erleben.

Der neue Horizon Hot Wheels Park bietet einige der schnellsten und extremsten Strecken, die es je in einem Horizon-Spiel gab, darunter mehr als 200 Kilometer lange und kurvige Abschnitte der ikonischen orangefarbenen Strecken. Die Hot Wheels-Welt bietet euch ein unglaubliches Fahrerlebnis mit der Schwerkraft trotzenden Magnetbahnen sowie Eisstrecken-, Wasserrutschen und Buckelpisten.

Obendrein wurden neue Biome hinzugefügt, darunter der zerklüftete Giants Canyon, ein Eiskessel, in dem gefrorene Tundra in glitzernde, geschmolzene Lava tropft.

Die Forest Falls, die euch hoch über die Baumkronen und über epische Wasserfälle führen und schließlich den visuell atemberaubenden Horizon Nexus, in dem das Horizon Festival in einem Netz aus Hot Wheels-Schienen schwebt.

Das EventLab hat ein neues Hot Wheels Creation Kit erhalten, womit ihr eure eigenen Kreationen bauen und anschließend mit anderen Spielern teilen könnt. Über 80 neue Strecken- und Stuntteile wurden hinzugefügt.

Die Bedienung wurde ebenfalls überarbeitet und somit gibt es einige Verbesserungen am EventLab-Toolset, womit ihr die Hot Wheels-Strecken sofort „zusammenstecken“ könnt. Die neuen Requisiten im Hot Wheels Creation Kit können somit mit dem Blueprint Builder ganz einfach per Knopfdruck aneinander befestigt werden.

Doch damit nicht genug, denn zum ersten Mal habt ihr die Möglichkeit euch mit Freunden zusammenzutun und die gesamte Erweiterung von Anfang an im Koop-Modus zu spielen.

Der Fuhrpark von Forza Horizon 5 wird um 10 unglaubliche neue Forza-Autos erweitert, darunter vier neue Hot Wheels Fahrzeuge. Mit dabei ist auch der 2018 Chevrolet Hot Wheels COPO Camaro, welcher vom Hot Wheels Custom Camaro from 1968 inspiriert ist.

Hinweis: Wer komplett neu bei Forza Horizon 5 einsteigt und sofort den Hot Wheels DLC spielen möchte, muss zuvor die ersten 15 Minuten des Hauptspiels abgeschlossen haben, erst dann wird der Horizon Hot Wheels Park für alle Besitzer der Erweiterung freigeschaltet.

Forza Horizon 5: Hot Wheels ist im Forza Horizon 5 Premium Add-ons Bundle, in der Premium Edition und im Expansions Bundle enthalten – und wird auch einzeln zum Preis von 19,99 Euro erhältlich sein.

Das Add-on Bundle gibt es dazu aktuell und nur bis zum 24. Juni 2022 mit einem Rabatt von 10,- Euro:

Hier noch einmal die 10 wichtigsten Punkte in der Übersicht:

Forza Horizon 5 Hot Wheels DLC erscheint am 19. Juli Horizon Hot Wheels Park bietet eine Strecke von über 200 Kilometern Fünfteilige Hot Wheels Horizon Story und zahlreiche Hot Wheels Herausforderungen Erweiterung kann von Anfang an im Koop-Modus gespielt werden Vier neue Hot Wheels Autos und sechs neue Forza-Autos Neue Biome: Giants Canyon, Eiskessel, Forest Falls, Horizon Nexus Eigene Hot Wheels-Strecken dank EventLab erstellen und teilen Hot Wheels Creation Kit bietet über 80 Streckenteile EventLab-Toolset-Bedienung verbessert Zehn Euro Rabatt auf das Premium Add-ons Bundle bis zum 24. Juni