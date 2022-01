Forza Horizon 5: Vorschau auf Serie 3 Inhalte und Auto Pass-Fahrzeuge

Autor:, in / Forza Horizon 5

Im Januar warten in Serie 3 von Forza Horizon 5 noch einige Inhalte auf die Spieler und Besitzer des Auto Pass erhalten neue Fahrzeuge.

Am 03. Februar 2022 startet Forza Horizon 5 in die vierte Serie. Doch bis dahin gibt es im Rennspiel noch einige Inhalte in der aktuellen Serie 3 sowie dem Auto Pass.

So steht nicht nur das Mondneujahr vor der Tür, bei dem die Straßen des Ortes Guanajuato mit besonderen Laternen geschmückt sein werden, sondern es gibt auch neue Autohupen sowie zwei neue Trailblazer-PR-Stunts.

Über die Festival-Playlist in Serie 3 werdet ihr den kommenden Wochen zudem diese Fahrzeuge und Hupen freispielen können:

Serie 3 Fahrzeuge Neue Autohupen 2013 Donkervoort D8 GTO Gong 1971 Ford Mustang Mach 1 Fireworks 2015 Jaguar XKR-S GT Tiger Roar 1990 Vauxhall Lotus Carlton Cat Meow 2003 Toyota Celica SS-I Mexican Traffic Light 2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38 2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37 2016 Zenvo TS1

Auch Besitzer des Auto Pass bekommen im Januar für ihre Garage noch ein paar neue Fahrzeuge. Mit dem 1966 Jaguar XJ13 ist schon das erste Auto des Jahres verfügbar. Drei weitere folgen noch im wöchentlichen Abstand:

bereits verfügbar – 1966 Jaguar XJ13

13. Januar 2022 – 1993 Jaguar XJ220S TWR

20. Januar 2022 – 2018 Ferrari FXX-K Evo

27. Januar 2022 – 2018 Audi TT RS