Forza Motorsport 8: Realtime Raytracing-Unterstützung bestätigt

Heute wurde beim Forza Live-Stream bekannt gegeben, dass Forza Motorsport 8 nicht nur in bestimmten Szenen, oder lediglich im Fotomodus bzw. während Replays auf Raytracing setzen wird, sondern während der gesamten Zeit im Gameplay Realtime Raytracing zum Einsatz kommt.

Chris Esaki, der Creative Director vn Forza Motorsport sagte im Stream: „Wir versuchen nicht, euch in die Irre zu führen, wenn ihr im Spiel Rennen fahrt, wenn ihr das Spiel spielt, ist Raytracing aktiviert. Ich möchte das nur klarstellen.“ „Raytracing ist auf der Strecke, es ist überall im Spiel – in Realtime im Gameplay.“

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass in Forza Motorsport 8 ein neuer Karrieremodus umgesetzt wird. Im Multiplayer sollen zahlreiche neue Optionen hinzukommen, damit man beispielsweise sogar ein ganzes Rennwochenende veranstalten kann. Alles mit Qualify und vieles mehr.

Darüber hinaus hat Chris gesagt, dass die dynamischen Wetter- und Tageszeiten einen immensen Einfluss auf die Streckenbedingungen haben werden.

Die Sonne geht auf und heizt die Strecke auf. An einigen Punkten strahlen die Sonnenstrahlen länger auf den Asphalt und in einigen Kurven weniger. Somit kühlt da auch der Asphalt schneller ab. Das alles verändert den Grip und wie gut die Reifen mit der Strecke in Kontakt bleiben. Gerade bei einem 24-Stunden-Rennen soll sich diese dynamische Beschaffenheit deutlich im Gameplay widerspiegeln.

Während jede Strecke einen dynamischen Tageszyklus und unterschiedliche Wettereffekte bieten wird, so sollen auch die Streckentemperaturen und vieles mehr von den Tageszeiten beeinflusst werden. Die aktuelle Position der Sonne hat somit immer Einfluss. Dazu will Turn 10 Studios aber erst zu einem späteren Zeitpunkt mehr verraten. Sämtliche Tracks wurden dafür von Grund auf neu entwickelt. Neue Strecken sind ebenfalls in der Mache.

Dazu soll Forza Motorsport 8 die beste Spielerfahrung in einem Forza-Rennspiel bieten und somit wird sich im Verlauf des Rennens zum Beispiel auch Gummi von den Reifen auf der Strecke absetzen und sich Rubbering bilden. Spieler müssen ihren Kraftstoff im Auge behalten, ihren Boxenstopp mit optional neuem Reifengemisch genau planen und das persönliche Fahrverhalten soll sich deutlich auf die Reifenabnutzung auswirken. Ebenso das Schadensmodell, das Reifenschadensmodell und der Zustand eures Fahrzeugs.

Die Reifen werden an acht unterschiedlichen Punkten auf der Strecke gemessen, während man in vorherigen Forza-Teilen die Reifenbeschaffenheit an nur einem Punkt ausgemacht hat. Doch damit nicht genug, denn diese acht Punkte werden sechsmal mehr abgefragt als zuvor und das alles pro Reifen!

Laut Chris macht das neue Reifenmodell somit einen 48-fachen Sprung, was sich extrem auf die Fahrphysik und das Handling auswirkt. Das alles im Zusammenspiel mit dem anpassbaren Gewicht der Fahrzeuge (auch im Rennen durch Spritverbrauch), die Übersetzung, die Aufhängung und zig weitere Optionen, sollen Forza Motorsport 8 von der Fahrphysik her auf ein ganz neues Level befördern.

In den kommenden Wochen und Monaten will Turn 10 Studios weitere Informationen zu Forza Motorsport 8 bekannt geben. Vor allem will man den Multiplayer beleuchten, um zu zeigen, dass man auf die Wünsche der Forza-Fans eingegangen ist.