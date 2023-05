Autor:, in / Frogwares

Die Sherlock Holmes: The Awakened-Entwickler arbeiten an einem neuen „Traumspiel-Projekt“.

Sherlock Holmes: The Awakened ist gerade erst erhältlich, da meldet das Entwicklerstudio „Frogwares“ auch schon das nächste Projekt an. Die Entwickler geben dabei bekannt, dass man an einem neuen „Traumspiel-Projekt“ arbeite, welches zu gegebener Zeit enthüllt werden soll.

„Jetzt, wo Sherlock Holmes The Awakened in euren Händen liegt, könnten wir nicht stolzer sein, wenn wir sehen, wie jeder das Spiel auf seine eigene Weise erlebt. Ihr habt uns den Anstoß gegeben, unser nächstes Traumspielprojekt in Angriff zu nehmen, und das ist es, worauf wir uns zubewegen. Mehr dazu zu gegebener Zeit.“